Москва, , 16:01 — REGNUM Цены на нефть днем 13 мая резко падают. Баррель Brent теряет 1,9% и снижается к $68, «бочка» WTI падает до $64,73, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Инвесторы полноценно реализуют в ценах новости о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline. На прошлой неделе оператор трубопровода подвергся кибератаке, а сегодня ночью сумел начать процесс перезапуска трубопровода.

Для того, чтобы восстановить работу «трубы» полностью, нужно несколько дней, но сам факт возвращения к жизни уже благоприятен и снижает рыночное напряжение.

Трубопровод Colonial Pipeline является основным источником поступления бензина для нужд Восточного побережья США.

Нефть марки Brent может снизиться до $67,00, пока рынок избавляется от рисковой премии. В случае пробоя этого рубежа вниз продавцам откроется путь к $66,65», — считает эксперт.

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