Джакарта, , 16:01 — REGNUM Посол Сингапура в Индонезии Анил Наяр заявил, что праздник «Идул Фитри» — это день, полный доброты, а также подходящий момент, чтобы помочь друг другу, сообщает Antara.

«От имени посольства Сингапура в Джакарте я хотел бы поздравить всех мусульман в Сингапуре и Индонезии», — заявил посол.

Анил Наяр надеется, что мусульмане в обеих странах смогут отпраздновать этот день.

Как сообщало ИА REGNUM, посольство Малайзии в Индонезии поздравляет мусульманскую общину Индонезии с праздником «Идул Фитри».

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