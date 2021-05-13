Орел, , 16:00 — REGNUM Нарушения антикоррупционного законодательства выявила прокуратура Орловской области в действиях врио главы Малоархангельского района, сообщила 13 мая корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что врио главы района не соблюдены требования антикоррупционного законодательства и не приняты меры по урегулированию возникшего конфликта интересов.

В частности, врио главы района принял участие в конкурсе на заключение договора аренды земельного участка, по результатам которого заключил с отделом по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Малоархангельского района договор аренды. Однако, указывает прокуратура, данный отдел находится в непосредственном подчинении чиновника, таким образом, возник конфликт интересов, о котором врио главы района должен был уведомить уполномоченный орган Малоархангельского районного Совета народных депутатов, но не сделал этого.

Прокуратура Малоархангельского района внесла в Совет народных депутатов района представление, в котором поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий врио главы района в связи с утратой доверия.