Москва, , 15:59 — REGNUM Через два месяца, 8 июля 2021 года, стартует пятый бронепробег «Дорога Мужества», приуроченный к 80-летию Смоленского сражения в Великой Отечественной войне. Как заявил 13 мая ИА REGNUM организатор, президент Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» Алексей Мигалин, в этот раз по маршруту Москва-Ржев-Вязьма-Смоленск-Брянск-Людиново-деревня Петрищево-Москва проедут новые бронемашины Минобороны, Росгвардии и военный автомобиль 1942 года.

За шесть дней участникам предстоит преодолеть 1300 км. В каждом из городов состоятся возложение цветов к мемориалам павших советских воинов и посещение мест боевой славы.

В состав колонны демилитаризованной техники войдут отреставрированные автомобили, которые ранее находились на вооружении армии СССР: БРДМ-1, БРДМ-2, БТР-40, БТР-80, БРДМ-2МБ «Бекас» (модернизированный БРДМ-2), а также военные автомобили: ГАЗ-69, УАЗ-469, ЗИС-151, ЗИЛ-157, ЗИЛ-131, ГАЗ 63 АС-1.

Также в пробеге примут участие бронеавтомобили Росгвардии — СБМ ВПК-233 136 «Тигр», «Урал-ВВ», «Патруль». Впервые «Дорогой Мужества» проедут УАЗ-469 — миноискатель, УРАЛ NEXT нового поколения, новые автомобили Министерства обороны РФ — КАМАЗ-63 968 («Тайфун-К» 6Х6), КАМАЗ-53 949 («Тайфуненок»), Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-КЛ.

Самое старое транспортное средство бронепробега — автомобиль ЗИС-5 1942 года выпуска. Как утверждает его владелец, реставратор из Иваново, машина участвовала в боях под Смоленском: «На ней даже остались следы от пуль, я не стал убирать их во время реставрации, которая у меня заняла 2,5 года. Все запчасти у ЗИС-5 родные, искал их по всей стране. Новодела в машине практически нет».

Также запланировано участие экипажей из стран СНГ. Всего в колонну войдут 24 машины, не считая транспорт сопровождения.