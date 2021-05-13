Ашхабад, 13 мая, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поздравил жителей республики с Ораза байрамы («Ураза-байрамом), сообщает 13 мая агентство «Туркмения сегодня».

Kremlin.ru Гурбангулы Бердымухамедов

По его словам, праздник олицетворяет торжество духовного и нравственного совершенства человека, а также единства и толерантности. «Ныне этот праздник отмечается широко, в соответствии с духом времени и национальными традициями», — говорится в послании.

Глава государства отметил, что по случаю праздника в республике организованы торжества. Бердымухамедов отметил также уникальность культурного наследия Туркмении и нравственные качества народа.

По данным издания «Хроники Туркмении», в Ашхабаде отменили праздничный намаз в честь Ураза-байрама. Официальных пояснений по этому вопросу не поступало. Мечети Туркмении после карантина открыли свои двери с 1 апреля 2021 года.