Саратов, , 16:10 — REGNUM В Саратовской области вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли 87% медиков. Заболеваемость среди них сократилась в три-четыре раза. Об этом 13 мая сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.

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На сегодняшний день план по вакцинации выполнен на 17,8%. При этом 50,6% от общего количества привитых составляют жители старше 60 лет. Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Саратовской области необходимо провакцинировать порядка 1 млн человек. В сутки требуется прививать 8−9 тыс. жителей, добавил глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за сутки пневмония диагностирована у 72 ковид-пациентов. Всего по состоянию на 13 мая подтвержден 60 631 случай заражения. Выздоровел за сутки 231 пациент, за все время — 55 605 человек.

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