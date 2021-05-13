Киев, , 15:58 — REGNUM Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков и спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен посетят украино-российскую границу в районе Крыма. Об этом сообщила 13 мая пресс-служба Верховной рады.

«Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков вместе со спикером Сеймаса Литовской Республики Викторией Чмилите-Нильсен посетят контрольные пункты въезда-выезда «Чонгар» и «Каланчак», — сказано в сообщении.

После ознакомления с особенностями работы пунктов пропуска запланирован совместный подход чиновников к прессе, добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее представители крымских властей посетили ДНР, где приняли участие в торжествах, посвящённых годовщине референдума о самоопределении Донецкой Народной Республики.

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