Лесной, Свердловская область, , 16:01 — REGNUM На автодороге Лесной — Горный в Свердловской области опрокинулся автобус, сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Пострадали шестеро человек. Пять пассажиров обратились к медикам, помощь оказывается и водителю автобуса. Травмы пассажиров являются незначительными, уточнили в ГИБДД.

По предварительной версии, 57-летнему водителю автобуса № 4 внезапно стало плохо во время движения. «Он допустил съезд с дороги и опрокидывание автобуса», — полагают в инспекции.

Водитель проехал с начала рейса лишь девять километров. Мужчина прошёл предрейсовый осмотр медика. Будет проведена проверка данного обстоятельства, также выясняются все детали инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ирбитском районе Свердловской области произошло ДТП с автобусом, перевозившем детей.

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