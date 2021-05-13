Бишкек, , 15:53 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров поздравил жителей республики с праздником Орозо айт — мусульманским праздником разговения. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства сегодня, 13 мая.

Жапаров отметил, что Орозо айт — это традиционный праздник благотворительности и радости, который отмечается киргизским народом с давних времен, а весь исламский мир отмечает этот день как символ милосердия и духовного очищения.

По его словам, учитывая сложившуюся в мире санитарно-эпидемиологическую ситуацию, а также для обеспечения безопасности граждан власти Киргизии вынуждены были ввести некоторые ограничения.

«Кроме этого, в священный месяц Рамазан произошли события, угрожающие территориальной целостности и безопасности нашей страны. Возможно, это испытание веры и стойкости», — подчеркнул киргизский президент.

Подводя итог, глава государства выразил мнение, что «сегодня все молитвы, надежды и стремления должны быть направлены на установление мира и согласия».