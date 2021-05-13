Ставрополь, , 15:53 — REGNUM В Ставропольском крае принято решение об открытии дополнительных пунктов вакцинации от коронавируса. Они будут созданы при высших учебных заведениях региона. Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров по итогам заседания оперативного штаба.

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"Поручил проработать возможность открытия пунктов вакцинации в крупнейших вузах в Пятигорске и в Ставрополе», — написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

Согласно планам властей прививку от коронавируса теперь можно будет сделать в трех вузах Ставрополя — Северо-Кавказском федеральном университете, аграрном университете и медицинском университете, а также в Пятигорском госуниверситете.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Татьяна Голикова назвала Ставропольский край в числе регионов, в которых снизился объем тестирований на коронавирусную инфекцию.

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