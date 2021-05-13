13 мая 2021 | Время чтения 5 мин

Если Вашингтон хочет сохранить доверие к своей демократической повестке, он должен убедительно решить проблему автократизации своих союзников в ЕС. Однако это получится только в том случае, если администрация Байдена будет готова вмешиваться в европейскую политику беспрецедентными способами, пишет Дэниэл Хегедус в The Hill.

Климент Александров, , 17:11 — REGNUM Администрация Байдена возвела борьбу с авторитарными тенденциями и коррупцией в приоритет внешней политики, теперь США сталкиваются с жестким вызовом своей демократической повестке: авторитарными тенденциями среди своих европейских союзников по НАТО, особенно Венгрии и Польши. Обе страны испытали самый резкий спад качества демократии в западном мире с тех пор, как в 2010 и 2015 годах к власти пришли недавние лидеры — партия «Фидес» Виктора Орбана в Венгрии и польская партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским.

США и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Тот факт, что ни один из двух ведущих институтов по измерению демократии в мире — Freedom House и V-Dem — больше не считает Венгрию какой-либо демократией, должен вызывать тревогу по поводу истинного авторитарного характера нелиберальных проектов среди союзников США в Центральной и Восточной Европе. Если Вашингтон закроет глаза на авторитарные изменения в своей собственной основанной на ценностях системе альянсов, США рискуют столкнуться с обвинением в двойных стандартах, что может значительно ослабить их демократическую повестку дня.

Однако автократизация Венгрии и Польши создает для США больше проблем, чем просто доверие к ним, когда речь заходит о демократии и верховенстве закона.

Помимо Турции, Венгрия является единственным государством-членом НАТО, которое не соблюдает не только демократические ценности, которые продвигает нынешняя администрация, но и приоритеты внешней политики и интересы США в отношении Китая и России. В отличие от Будапешта приверженность Польши НАТО была непоколебимой из-за экзистенциальной угрозы безопасности, исходящей от России. Варшава также в прошлом была готова выполнить основные ожидания Вашингтона в отношении Китая, чтобы сохранить участие США в качестве поставщика безопасности на Восточном фланге НАТО.

ВС Польши в составе НАТО Nato.int

Однако с тех пор, как администрация Байдена вступила в должность, Польша, похоже, дистанцируется от политики Вашингтона в отношении Китая, стремясь к более интенсивным и сбалансированным отношениям с Пекином и называя стратегическое соперничество между США и Китаем «двусторонним вопросом».

Варшава может полагать, что она одержит верх в двусторонних отношениях между США и Польшей, если будет исходить из предположения, что США не будут сокращать свое участие в обеспечении безопасности на Восточном фланге, не подрывая свой собственный стратегический подход к НАТО. Согласно польскому восприятию, администрация Байдена не может достоверно угрожать Польше ослаблением сотрудничества в области безопасности, если правительство «Права и справедливости» продолжит свою авторитарную программу.

Как в таком случае Вашингтон может решить проблему автократизации своих центральноевропейских союзников по НАТО, Венгрии и Польши и их сближения с Пекином? Хотя влияние США на Венгрию может быть ограниченным, Вашингтон все еще имеет значительные рычаги влияния на Польшу из-за существенного интереса Варшавы к сотрудничеству в области безопасности.

Вашингтон должен быть готов разыграть карту безопасности, чтобы оказать давление на Варшаву. Во-первых, он должен откалибровать свои дипломатические и политические шаги таким образом, чтобы вбить клин между Польшей и Венгрией. Это могло бы позволить институтам Европейского союза более эффективно реагировать на авторитарные тенденции в обеих странах, но в первую очередь в Венгрии.

Ярослав Качиньский(слева), Виктор Орбан, Матеуш Моравецкий в Будапеште Sejm RP

Как можно реализовать такую стратегию?

Американская дипломатия должна четко донести до Польши, что стратегический союз Варшавы с Будапештом ложится тяжелым бременем на любое дальнейшее углубление сотрудничества в области безопасности. Вашингтон также должен использовать фактор сотрудничества в области безопасности на польской внутренней арене, чтобы ослабить авангард авторитарной политики в польской правительственной коалиции и укрепить умеренные силы. Он должен донести по всем доступным каналам сообщение о том, что политика министра юстиции Збигнева Зебро создает серьезные препятствия для углубления трансатлантических отношений, а вот вице-премьера Ярослава Говина надо поддержать.

Кроме того, в отличие от подхода к Европейскому союзу бывшего президента Трампа, президент Байден должен признать — и использовать — институты ЕС в качестве потенциальных средств усиления интересов США.

В этом духе США должны поднять вопрос об автократизации государств-членов ЕС на самые высокие уровни трансатлантического диалога и создать дискурс взаимности в отношении домашней работы по демократии, которую США и ЕС должны выполнить на внутреннем фронте.

США начали работать над укреплением демократии у себя дома после четырехлетних атак Трампа на демократические институты недавно, но ЕС в значительной степени не смог сделать этого в течение десятилетия. Поскольку Европейский союз выразил свои большие надежды на обновление и укрепление демократии в США, Вашингтон не должен уклоняться от передачи того же послания институтам ЕС и ключевым европейским правительствам, включая Германию.

Германия в последнее время превратилась в ключевой фактор автократии в ЕС, поэтому политика Берлина в отношении Будапешта и Варшавы также должна быть включена в повестку дня двусторонних отношений между США и Германией. Чтобы придать надлежащий импульс диалогу США и ЕС по авторитарным событиям в Европе и подтолкнуть институты ЕС к более активистскому подходу, Вашингтон мог бы рассмотреть шаги, которые позволят высмеять пассивность ЕС, особенно по отношению к Венгрии.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

Аналогичным образом, как это недавно произошло с бывшим генеральным прокурором Словакии Доброславом Трнкой, администрация Байдена должна запустить механизмы санкций против ключевых участников политической коррупции в Венгрии — потенциально включая генерального прокурора Петера Польта, главного олигарха режима Леринка Месароша или зятя Орбана Иштвана Тиборча. Это давление вынудило бы ЕС действовать и могло бы помочь продвинуть применение регулирования условий верховенства права ЕС, которое фактически приостановлено.

С прицелом на предстоящие выборы 2022 года в Венгрии США должны подчеркнуть вопрос о честности выборов как в своем диалоге с ЕС, так и в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Нужно действовать активно, чтобы создать надежную международную миссию по наблюдению за выборами под флагом ОБСЕ. На двустороннем уровне США следует подтвердить свою приверженность поддержке демократии в Центральной и Восточной Европе, выделению финансовых ресурсов для поддержки критически важного гражданского общества и свободных средств массовой информации и калибровке приоритетов таким образом, чтобы гранты могли оказывать реальное воздействие на местах.

Если Вашингтон хочет сохранить доверие к своей демократической повестке, он должен убедительно решить проблему автократизации своих центральноевропейских союзников. Однако она может увенчаться успехом только в том случае, если администрация Байдена будет готова вмешиваться в европейскую политику беспрецедентными способами.