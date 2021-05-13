Москва, , 15:51 — REGNUM Транзакционные издержки при переводе средств из России в другие государства и ранее были одними из самых низких, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Надо принимать во внимание тот факт, что речь идет не только о расчетах за товары и услуги, но и об обычных денежных переводах, осуществляемых мигрантами, работающими сейчас на территории России, к себе на Родину.

А это в основном страны бывшего СНГ. И без того небогатые и неизбалованные роскошью или комфортом. Иными словами, для многих из тех, кто отправляет часть своей зарплаты родственникам в Таджикистан, Казахстан, Узбекистан или Киргизию, и так каждая копейка на счету.

При том, что в техническом плане эти операции хорошо отлажены и не требуют каких-то неоправданно высоких расходов. В итоге совокупность данных факторов и привела к тому, что переводы из России оказались самыми выгодными в мире.

Но надо понимать, что по сравнению со многими другими государствами, объемы этих переводов относительно невелики. И это тоже одна из причин, почему нет смысла облагать их какими-то дополнительными сборами или повышать комиссии.

Так, в 2020 году Банк России зафиксировал минимальный за все последние годы объем денежных переводов из нашей страны — $7,4 млрд. Меньше физлица переводили из России только в 2017 году ($7,3 млрд).

При том, что, как было сказано, львиная доля этих объемов ($6,2 млрд) приходится на наши бывший союзные республики. Для сравнения — общемировой объем трансграничных переводов по итогам 2020 года составил $540 млрд (снизившись из-за пандемии на 1,6%)», — пояснил аналитик.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе по вопросам миграции и развития за 2020 год, подготовленном Всемирным банком говорится, что денежные переводы из России за рубеж остаются самыми выгодными в мире.

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