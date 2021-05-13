Москва, , 15:50 — REGNUM Банк России должен изменить свою идеологию. Об этом 13 мая заявил заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

«Четверть века уже идет спор двух идеологий, — сказал он, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина. — И можно сколько угодно дискутировать. Но пока у Центрального банка не изменится идеология, мы будем ходить по кругу. Давайте посмотрим на результаты этих дискуссий. Финансовая система РФ никогда не имела больше 0,5−0,6% глобальных финансовых активов. И это при том, что доля России в мировом ВВП достигала 2,8%, а сейчас — 1,8%. То есть размеры финансового сектора неадекватны размерам экономики России. Мы создали очень мелкую финансовую систему. В 2019 году по монетизации (насыщенности деньгами) 65-е место в мире. По насыщенности кредитами — 62-е место в мире, и по уровню инфляции — 132-е место в мире».

Как пояснил Миркин, получается, что за четверть века ЦБ РФ не смог обрести такого доверия, которое нормализовало бы очень деформированный финансовый сектор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Олег Солнцев заявил, что независимость Центрального банка РФ в области проведения денежно-кредитной политики необходимо сохранить.

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