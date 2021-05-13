Цхинвал, , 16:03 — REGNUM Пятеро бывших сотрудников милиции Южной Осетии, обвиняемые в гибели Инала Джабиева, которого подозревали в покушении на главу МВД, объявили голодовку. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

«Причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое они не совершали», — говорится в публикации.

Сообщается, что все пятеро обвиняемых, находясь под арестом, объявили о начале бессрочной голодовки 9 мая. Они требуют, чтобы с ними встретился уполномоченный президента по правам человека и представители от всех парламентских фракций.

По данным генпрокуратуры, обвиняемые заявляют, что экспертиза о гибели Джабиева, на основании которой их арестовали, якобы не соответствует действительности. Они сослались на обнародованные видео допроса, где судмедэксперт Зарина Дзагоева сказала, что заключение о том, что Джабиева подвешивали в позе «ласточка» перед смертью, является только её мнением и не имеет доказательств.

Как сообщало ИА REGNUM, Джабиев после допроса скончался в августе 2020 года. Это вызвало ряд стихийных акций протеста в Цхинвале. Родственники погибшего заявляют, что смерть наступила из-за травм, полученных Джабиевым во время ареста. Пятерых сотрудников МВД обвинили в превышении должностных полномочий, уволили и поместили под арест.