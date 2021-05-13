Сеул, , 15:55 — REGNUM Сеул призвал Пхеньян возобновить переговоры по ядерной проблеме после предстоящего южнокорейско-американского саммита. Об этом сообщает The Korea Herald со ссылкой на министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

Данное заявление было сделано 13 мая в ходе семинара в Сеуле.

По словам министра, встреча глав Южной Кореи и США может стать «переломным моментом» для северокорейско-американских и межкорейских отношений.

Ли Ин Ён также положительно оценил новую северокорейскую политику Вашингтона, отметив, что разработка политики в отношении КНДР велась в тесной координации с Сеулом.

Напомним, что глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин и президент США Джо Байден проведут встречу 21 мая в Вашингтоне.