Салехард, , 15:47 — REGNUM Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов представил заместителю председателя правительства России Марату Хуснуллину проект Северного широтного хода. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Северный широтный ход будет строиться с использованием нового финансового механизма — бюджетных инфраструктурных кредитов, на условиях федеральной концессии, заключённой в 2018 году. Марат Хуснуллин отметил хорошую проработку проекта и необходимость в кратчайшие сроки принять все решения и приступить к его реализации.

Глава Ямала в свою очередь отметил, что один из элементов Северного широтного хода — мост через реку Надым — уже введён в эксплуатацию. До конца 2021 года завершится проектирование моста через реку Обь.

Напомним, Северный широтный ход протяженностью 707 километров свяжет западную и восточную части Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Северный широтный ход обеспечит круглогодичный наземный доступ к порту Сабетта и доставку грузов к Северному морскому пути.