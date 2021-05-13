Бишкек, , 15:46 — REGNUM В поликлиниках по всей Киргизии сейчас работают лишь чуть больше 2 тысяч семейных врачей, это почти на тысячу меньше, чем необходимо для нормального обслуживания населения. Об этом заявила первый зампредседателя фонда обязательного медстрахования Клара Оскомбаева, передает «24.kg».

При этом она отметила, что большинство таких специалистов — это люди пенсионного и предпенсионного возраста. А в регионах отмечается особо острая нехватка медицинских работников.

По словам представителя ФОМС, молодых медицинских специалистов в поликлиники планируют привлекать за счет повышения базового оклада с 5 000 до 10 000 сомов (с 4 370 до 8 740 рублей).

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