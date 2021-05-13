Сочи, Краснодарский край, , 15:45 — REGNUM Уголовное дело возбуждено в связи с гибелью туристки при сплаве по реке в Адлерском районе Краснодарского края. Дело возбуждено в отношении 38-летнего предпринимателя по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили 13 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, 7 мая трое отдыхающих заключили коммерческие договоры на проведение сплава по реке Мзымта в селе Эсто-Садок с индивидуальным предпринимателем, он принимал участие в рафтинге в качестве инструктора. Во время сплава лодка-рафт ударилась о камни и перевернулась, в туристы оказались в воде. 24-летнюю девушку унесло течением, она не смогла выбраться на берег и погибла.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.