Москва, 13 мая 2021, 15:43 — REGNUM Последствия пандемии для банковского бизнеса оказались не такими критичными, как ожидалось. Об этом сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин.
По его словам, весь рынок ошибся в прогнозах относительно просрочки. В банке не ожидают ухудшения качества кредитного портфеля.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что Рост экономики РФ по итогам 2021 года составит около 4%. В долгосрочном плане стоит ориентироваться на ежегодный рост около 2%, уточнил он.
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