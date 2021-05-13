Москва, , 15:43 — REGNUM Последствия пандемии для банковского бизнеса оказались не такими критичными, как ожидалось. Об этом сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, весь рынок ошибся в прогнозах относительно просрочки. В банке не ожидают ухудшения качества кредитного портфеля.

«В целом эффект локдауна оказался менее драматичным, чем мы ожидали, а платежная дисциплина наших клиентов в пандемию — лучше, чем мы прогнозировали, и за это большое им спасибо», — цитирует его РБК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов заявил, что Рост экономики РФ по итогам 2021 года составит около 4%. В долгосрочном плане стоит ориентироваться на ежегодный рост около 2%, уточнил он.

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