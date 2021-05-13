Белгород, , 15:48 — REGNUM Уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями возбуждено в отношении ряда должностных лиц центра трудовой адаптации осуждённых исправительной колонии №5 Белгорода и областного департамента строительства и транспорта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета. Чиновники оплатили спортоборудование, не соответствующее госзаказу.

Госконтракт с колонией был заключён в рамках реализации региональной программы «Развитие физической культуры и спорта» национального проекта «Демография». По версии следствия, с июля 2019 года по сентябрь 2020 года подозреваемые сотрудники исправительного учреждения направили в департамент спортивное оборудование, которое не соответствовало условиям государственного контракта и ГОСТа. Чиновники приняли продукцию и оплатили заказ, тем самым причинив ущерб бюджетной системе на сумму около шести миллионов рублей.

По уголовному делу проводятся следственные действия. Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.