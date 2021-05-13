Москва, , 15:53 — REGNUM Обнародованы спецификации на версию лимузина Mercedes-Maybach S-Class с двигателем V12 для авторынка России. Об этом сообщается на российском сайте компании.

Стоит отметить, что накануне были опубликованы снимки Mercedes-Maybach в самой мощной версии S680.

Данная версия получила 604-сильный мотор с двойным турбонаддувом объемом 6,0 л, который идёт в паре с девятиступенчатым «автоматом».

С 0 до 100 км/ч Maybach S680 разогнаться за 4,5 секунды. Максимальная скорость модели составляет 250 км/ч.

Автопроизводитель оснастил модель в версии S680 системой полного привода. Весит модель 2 350 кг.

Ранее компания Mercedes-Benz представила электрический компактвэн EQT. Серийное производство модели должно начаться в 2022 году.

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