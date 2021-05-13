Нарьян-Мар, , 15:39 — REGNUM Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный вместе с представителями надзорных органов и блогерами вылетел на Ошское месторождение, где 11 мая произошел разлив нефти.

«Вылетели на Ошское месторождение. Там недалеко от границы с Республикой Коми произошла утечка нефтесодержащей жидкости. Населённых пунктов рядом нет. Тем не менее, необходимо проконтролировать всё ли делает недропользователь, чтобы устранить последствия. Сегодня с нами вылетели представители надзорных органов. Они дадут свою оценку случившемуся. Также взяли блогеров. При возникновении экологических инцидентов мы придерживаемся принципу открытости», — написал глава региона «Вконтакте».

Как сообщало ИА REGNUM, по факту нефтеразлива на Ошском месторождении возбуждено уголовное дело.