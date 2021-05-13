Махачкала, , 15:39 — REGNUM В Дагестане произошли кадровые изменения в руководстве министерства цифрового развития региона. На должность министра назначен Тамерлан Буганов. Указ об этом подписал врио главы Дагестана Сергей Меликов.

Накануне, 12 мая, состоялось представление руководителя минцифры коллективу ведомства. Первый заместитель председателя правительства РД Батыр Эмеев охарактеризовал Тамерлана Буганова как человека активного и профессионального, высказав уверенность, что при его руководстве работа минцифры выйдет на новый уровень.

О Тамерлане Буганове известно, что ранее он работал генеральным директором международного аэропорта Махачкалы, а также заместителем главы минкомсвязи и заместителем руководителя минимущества РД, а также директором центра занятости «Успех».