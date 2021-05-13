Москва, , 15:37 — REGNUM Судить о привлекательности тех или иных городов России для переезда на основании данных о спросе на жильё, тем более в 2020 пандемийном году, не совсем верно, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

«Не всегда спрос на жилье в том или ином регионе связан с притоком населения. Более того, на фоне пандемийных ограничений и оттока трудовых мигрантов отмечалось даже некоторое снижение темпов роста населения крупных городов.

Самым мощным фактором в 2020 году тут выступила программа льготной ипотеки, в рамках которой, в частности, для Москвы были установлены расширенные ценовые параметры.

Это существенно сместило баланс спроса и предложения, вызвав всплеск покупок. И этот ажиотажный спрос всё ещё продолжает оказывать давление на рынок, хотя темпы роста и замедлились на некоторое время в начале 2021 года.

Разумеется, наибольший рост спроса был отмечен в крупных городах, где доходы населения выше.

Сейчас дополнительно спрос будут поддерживать опасения повышения ипотечных ставок банками в свете ужесточения монетарной политики ЦБ РФ.

Ключевая ставка уже дважды повышена, и до середины 2022 года могут произойти новые повышения», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, за последний год в России вырос спрос на жилье в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени, заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

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