Уфа, , 15:44 — REGNUM Изменения в указ о режиме повышенной готовности в Башкирии внес глава региона Радий Хабиров. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба оперативного штаба республики.

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«Детским садам, школам, колледжам и организациям дополнительного образования разрешают въезд и выезд организованных групп детей на территорию Башкортостана и за его пределы для отдыха и оздоровления при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований», — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом руководство вышеуказанных учреждений должно обеспечивать строгое соблюдение внутриобъектового и пропускного режимов.

«В детских садах и школах необходимо обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических правил, включая ограничение посещений, за исключением допуска родителей», — добавили в оперативном штабе.

При этом родители смогут посещать мероприятия, которые проводятся в школах и детских садах, при наличии у них паспорта или другого документа, удостоверяющего личность, а также паспорта либо свидетельства о рождении несовершеннолетнего. Кроме этого, нужно иметь при себе один из следующих документов:

— сертификат о прохождении вакцинации против COVID-19, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в электронном или распечатанном виде;

— справку медицинской организации о сделанной прививке против коронавируса, в том числе только первым компонентом вакцины;

— медицинскую справку о наличии титров антител к COVID-19 выше двух единиц, выданной в течении одного месяца до утренника;

— справки медицинской организации о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19.

Отмечается, что детские палаточные лагеря смогут осуществить свою деятельность при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

«Отменяется рекомендация об использовании запасных входов в школы и детские сады в условиях распространения коронавируса», — сообщает пресс-служба оперативного штаба.