Москва, 13 мая, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Независимость Центрального банка РФ в области проведения денежно-кредитной политики необходимо сохранить. Об этом 13 мая заявил руководитель направления анализа денежно-кредитной политики и банковского сектора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Олег Солнцев.

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«Независимость Центрального банка в области проведения денежно-кредитной политики необходимо сохранить. Это важное завоевание, — сказал он, выступая на расширенном заседании наблюдательного совета Института экономики роста им. П.А. Столыпина. — Денежно кредитная политика должна быть прерогативой Центральной банка. Конечно, нужно принять как необходимую вещь то, что у денежной кредитной политики должен быть номинальный якорь (например курс рубля или инфляция). Но очень важно наличие такого якоря для обеспечения ответственности регулятора, для поддержания доверия и для понимания бизнесом и экономикой того, в каких правилах и рамках действует регулятор. В этом якоре важную роль должна играть инфляция при возможном учете других факторов, таких как курс или экономический рост. Должен быть орган, который отвечает за инфляцию».

В то же время он заявил, что хочет поспорить с тем, что денежно кредитная политика будто бы не может ничего сделать для стимулирования потенциала экономики.

«Она может создать стимулы к перебалансировке конечного спроса в сторону инвестиций ценой некоторого снижения потребления. Увеличение доли инвестиций в конечном спросе будет способствовать повышению потенциала экономического роста», — сказал Солнцев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее политику ЦБ РФ раскритиковал бизнес-омбудсмен Борис Титов.