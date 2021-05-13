Москва, 13 мая, 2021, 15:37 — ИА Регнум. Экзамены для учащихся 9-х и 11-х классов в России пройдут в штатном режиме. Об этом в ходе совещания членов правительства с участием президента РФ Владимира Путина заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Государственная итоговая аттестация для 9-х и 11-х классов будет проходить в штатном режиме», — сказал Кравцов.

По его словам, ППЭ будут готовить так же, как и в 2020 году — с мерами повышенной санитарной безопасности.