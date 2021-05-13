Киев, , 15:35 — REGNUM В зал Печерского районного суда Киева, где в настоящий момент идет судебное заседание по избранию меры пресечения для главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, пропустили только журналистов провластных СМИ.

Об этом сообщил через социальные сети политический обозреватель Алексей Куракин.

Куракин отметил, что прокуратура требует арестовать главного оппозиционного политика с правом выйти под залог в 300 млн 930 гривен и выразил мнение, почему озвучена столь странная сумма.

«Все просто… 300 млн 930 гривен — это 11 млн долларов США по курсу за 12 мая, потому что у нас с Вашингтоном разница во времени. Например, сейчас, когда у нас день — в США ночь, и наоборот. Поэтому клерки в Госдепартаменте взяли курс на украинском межбанке за 12 мая — 11 млн долларов умножили на курс и получили 300 млн 930 гривен», — заявил он.

Поэтому, пришел к выводу Куракин, такой рекордно большой залог для Медведчука — это «привет из Вашингтона». Вместе с тем, по его словам, такая рекордно большая сумма залога означает, что власть во главе с Владимиром Зеленским просто боится Медведчука.

«В наших реалиях вся эта история выглядит так, что власть Зеленского просто боится Медведчука. Были бы уверены в своей правоте — не выставляли бы такую ненормально большую сумму… Наконец, уже понятно, что Медведчук использует это судилище как политическую площадку. А «зеленым» ребятам надо приготовиться на протяжении многих раундов исполнять роль «груши» для битья. Тем более что бить их будет профессионал в политике и юриспруденции», — подчеркнул эксперт.

Также Куракин призвал обратить внимание, что в зал суда впустили только журналистов «Пятого канала» (принадлежит Порошенко) и других провластных СМИ.

«Вот почему в зал не пустили журналистов оппозиционных каналов, зато нашлось место и для «Пятого канала», и для проамериканского «24 канала». В общем, власть пустила только те СМИ, с которыми договорились, как надо освещать эту судебную расправу», — заключил политический обозреватель, комментируя ход судебного процесса.

ИА REGNUM напоминает, что 11 мая генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в госизмене главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку и депутату этой политсилы Тарасу Козаку (который, по мнению следствия, находится в России). 12 мая Медведчук сам прибыл в генеральную прокуратуру, одна генпрокурор заперлась в кабинете и отказалась общаться с политиком. Сегодня, 13 мая, Медведчук прибыл в Печерский суд столицы, который должен избрать ему меру пресечения. Накануне на брифинге политик заявил, что абсолютно готов к возможному аресту.