13 мая 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление представителя Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексея Арестовича о том, как можно остановить конфликт между русскоязычными и украиноязычными жителями Украины.

Оксана Переможенко, , 16:44 — REGNUM Конфликт между русскоязычными и украиноязычными жителями Украины можно остановить простым способом, считает представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович. По его словам, ранее учёные из Нидерландов выяснили причины недовольства каждой группы населения Украины. Оказывается, украиноязычным жителям страны важно чувство безопасности, поскольку они якобы воспринимают русскоязычных как «угрозу и пятую колонну». В свою очередь, русскоязычные «чувствуют себя на Украине людьми второго сорта», рассказал Арестович.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

«И нидерландцы предложили простое решение: украинцам надо дать ощущение безопасности, а русскоязычным — дать ощущение того, что они такие же граждане», — сказал он.

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Заявление Арестовича обсудили читатели издания «Шарий.net» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие сошлись на том, что на Украине на законодательном уровне должно быть закреплено несколько языков.

«Надо было вовремя наказывать за разжигание межнациональной вражды. И тогда не было бы сейчас этого всего. А то сидели и в рот заглядывали таким, как Фарион, Ниецой и тому подобным… У нас на Донбассе всегда было всё равно, кто на каком языке разговаривает. Все друг друга понимали. У нас мужики с запада Украины торговали яблоками и картошкой. Никто их никогда не обижал. Они понимали нас, мы понимали их. Это один из примеров. А сколько ещё таких было. А сейчас устроили надуманный конфликт языков и радуются, уроды моральные», — написала Людмила В.

Используемый язык населения Украины (по данным исследования языкового поведения населения Украины КМИС, 2003 год) УчастникВодник

«Браться решать нерешаемое и получать за это деньги додумались только на Украине», — отметил Саша С.

«По словам самого Арестовича, он врёт в каждом интервью», — пишет Юрий Б.

«Пока что школы перевели на мову, не оставляя права выбора», — написала Nika D.

«Ощущения дать невозможно, нужно создавать условия для возникновения их. А у нас в стране всё делается для ощущения отчуждённости и раздора, опасности и недоверия друг к другу», — отметила Татьяна П.

«Единственный способ решения этой надуманной проблемы — конституционно закрепить двуязычие в стране с признанием других языков на территории проживания нацменьшинств», — считает Вера Г.

«Какая… разница, на какой мове будут разговаривать нищие рабы с примитивным образованием и с отсутствием медицины. Да ещё и на чужой земле, ведь украинскую уже почти продали», — подытожил Nik Af.

Напомним, на Украине с 16 января 2021 года вся сфера обслуживания обязана была перейти на украинский язык.