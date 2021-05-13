Москва, , 15:33 — REGNUM Учебный год в России прошёл в очном режиме без массового перехода на дистанционное обучение. Об этом 13 мая сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на совещании у президента РФ.

Кузьма Петров-Водкин. Девочка за партой (фрагмент). 1934

По его словам, учебный год прошёл в очном режиме.

«Если и закрывались отдельные школы, то вынужденно, временно и ненадолго. Никакого перехода на дистанционное обучение не случилось», — сказал министр.

Кравцов отметил, что этому способствовало соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Он добавил, что приоритетом остаётся традиционный очный формат получения знаний.