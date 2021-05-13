Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Коммунистическая партия Китая уверенно осваивает западные социальные сети, делая их своим инструментом в борьбе за формирование мирового общественного мнения. Такое утверждение делается 13 мая в материале Associated Press.

Утверждается, что АР совместно с кафедрой Оксфордского университета по сети интернет провели расследование, которое якобы показало то, что рост популярности мнения Китая в американской соцсети Twitter «был вызван армией поддельных аккаунтов, которые ретвитили китайских дипломатов и государственные СМИ десятки тысяч раз», что, по мнению источника, тайно усилило пропаганду китайской официальной точки зрения.

Также подчёркивается, что такой анализ стал возможен, потому что Twitter предоставил этим исследователям больше своих данных, чем обычно делают другие платформы социальных сетей.

Помимо этого, уточняется, что на сегодняшний день 270 китайских дипломатов в 126 странах активно ведут работу в Twitter и Facebook и вместе с китайскими государственными СМИ они контролируют 449 аккаунтов в Twitter и Facebook, которые публиковались почти 950 000 раз в период с июня по февраль.

Вместе с тем, по данным Оксфордского интернет-института и анализа AP, данные сообщения понравились более 350 миллионов раз, на них ответили и поделились ими более 27 миллионов раз. Также за последние два года к ним присоединились три четверти китайских дипломатов в Twitter.

Кроме того, отмечается, что, по мнению АР, в данный момент из-за этого Twitter и Facebook в результате всего этого функционируют в качестве «односторонних глобальных рупоров пропаганды правящей Коммунистической партии Китая».

При этом в МИД КНР изданию заявили, что Пекин не пользуется методом введения в заблуждение в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее московский городской суд признал законным решение суда первой инстанции о взыскании с Twitter штрафа в размере 4 млн рублей за отказ хранить данные российских пользователей на территории РФ.