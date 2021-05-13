Киев, , 15:47 — REGNUM Украина просит ДНР и ЛНР вернуть более 90 человек. Об этом заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».

«Мы просим вернуть более 90 человек. Это первый обмен, который мы планируем, под 100 человек. Это, прежде всего, военнослужащие, которые попали в плен во время выполнения боевых задач», — уточнил он.

Арестович отметил, что не знает, когда может произойти обмен.

Напомним, камнем преткновения для проведения следующих обменов удерживаемыми лицами является нежелание Украины процессуально очистить лиц, переданных республикам Донбасса в рамках предыдущего обмена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) в гуманитарной подгруппе Татьяна Иванова заявила, что представители ДНР и ЛНР передали украинской стороне список удерживаемых лиц.

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