Киев, 13 мая 2021, 15:47 — REGNUM Украина просит ДНР и ЛНР вернуть более 90 человек. Об этом заявил представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Алексей Арестович в эфире телеканала «Украина 24».
Арестович отметил, что не знает, когда может произойти обмен.
Напомним, камнем преткновения для проведения следующих обменов удерживаемыми лицами является нежелание Украины процессуально очистить лиц, переданных республикам Донбасса в рамках предыдущего обмена.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) в гуманитарной подгруппе Татьяна Иванова заявила, что представители ДНР и ЛНР передали украинской стороне список удерживаемых лиц.
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