Лондон, , 16:16 — REGNUM Бизнесмен Джеймс Миддлтон, младший брат герцогини Кейт Миддлтон, рассказал о своём диагнозе — клинической депрессии. Он опубликовал пост в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COx9F4zA143/

«Прошло ровно 1255 дней с тех пор, как мне поставили диагноз клинической депрессии», — начал бизнесмен. Джеймс Миддлтон поделился, что в борьбе с депрессией ему помогла природа: «У меня есть бесконечное множество рассказов о том, как природа помогла мне за последние несколько лет, и я не мог не рекомендовать её, как постоянный рецепт и как фантастическую поддержку для вашего психического здоровья и благополучия».

Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям завели свой канал на YouTube. Он называется The Duke and Duchess of Cambridge («Герцог и герцогиня Кембриджские»).

