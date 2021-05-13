Пекин, , 15:45 — REGNUM Численность населения на северо-востоке КНР снижается, причём более быстрыми темпами, чем считалось раньше. Это следует из данных Национального бюро статистики после переписи населения в 2020 году.

По сравнению с 2010 годом в провинции Хэйлунцзян зафиксировано снижение численности населения на 16,9%, в Цзилине — на 12,3%, во Внутренней Монголии — на 2,7%. При этом в районе Синцзян население выросло на 18,5%, а в Тибете — на 21,5%.

Относительно 2019 года темпы роста численности населения составили для провинции Хэйлунцзян минус 15,1%, для провинции Цзилинь — минус 10,5%, для Тяньцзина — минус 11,2%. В южных регионах страны население выросло. Например, в Чжэцзяне — на 10,4%, в Гуандуне — на 9,4%, а Хайнане — на 6,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, вматериковой части Китая, по данным переписи, проживают 1,41 178 млрд человек.

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