Саратов, , 16:11 — REGNUM В реанимации саратовской горбольницы №10 находится в тяжелом состоянии беременная женщина с коронавирусом. Об этом заявил в ходе брифинга 13 мая министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.

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Всего на сегодняшний день в регионе зарегистрированы случаи заболевания коронавирусом у 693 пациентов акушерско-гинекологического профиля, из них 168 рожениц и 525 беременных. По словам министра, госпитализация потребовалась 332 женщинам, в том числе 230 беременным. В стационарах в настоящее время находятся четыре пациентки акушерско-гинекологического профиля, на дому наблюдаются семь беременных.

«Есть и тяжелые пациентки. Одна находится в отделении реанимации 10-й больницы. Состояние тяжелое, обусловленное эндогенной интоксикацией и дыхательной недостаточностью. Врачи борются за её жизнь», — добавил Костин.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области произошли ещё четыре летальных исхода среди пациентов, зараженных коронавирусом. По данным облминздрава на 13 мая, всего от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 990 человек.

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