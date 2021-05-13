Ярославль, 13 мая, 2021, 15:28 — ИА Регнум. Член общественной палаты Ярославской области Андрей Тутариков призвал вспомнить опыт «народных строек» для ремонта дорог региона. Об этом он написал на своей странице в Facebook по следам публикации ИА REGNUM о состоянии дороги в Брейтово.

Народная стройка

«Критиковать просто. Что делать? Ведь финансы в областных и федеральных бюджетах не безграничны. Кроме дорог — много важных статей расходов. Впрочем, варианты есть. Первое — терпеть, ждать, когда придет ремонт по плану (ведь обещают рано или поздно отремонтировать всю дорогу Углич — Новый Некоуз — Брейтово, а злополучный участок в Горелове стоит в планах на 2022 год). Второе — стимулировать покупку внедорожников для местных жителей через гранты, льготные для сельских жителей цены и так далее. Молодой специалист, приезжающий на село, получает не только жилплощадь, но и внедорожник», — иронизирует член общественной палаты.

Андрей Тутариков предложил вспомнить и исторический опыт.

«Третье — выходить гражданам на субботники. В 1940 году дорогу Ярославль — Рыбинск делали методом народной стройки. Тогда 60 тысяч рыбинцев с одной стороны дороги и около 100 тысяч ярославцев с другой двинулись навстречу друг другу. Заранее было разработано 15 песчаных карьеров, приготовлен инструмент, в основном лопаты и тачки. Я бы с удовольствием нашел время и поработал с лопатой, тачкой и булыжниками на каком-нибудь проблемном участке несколько выходных подряд. Конечно, под присмотром грамотного специалиста и при наличии необходимых материалов. Толку от этого точно было бы больше, чем от этой публикации в интернете», — написал он.

Также общественник предлагает властям более внимательно составлять планы ремонта дорог, чтобы не доводить дороги до критического состояния, а также «сместить акценты» при ремонте и строительстве дорог с федеральных трасс на региональные и местные.