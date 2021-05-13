Джакарта, 13 мая, 2021, 15:27 — ИА Регнум. В парламенте Индонезии заявили, что правительству, особенно министерству обороны, военным, управлению разведки необходимо знать о целях китайских военных кораблей, которые недавно вошли в воды Индонезии, сообщает Antara.

RIMPAC Корабли ВМС Китая

«Несколько раз мы находили корабли, которые предположительно принадлежали Китаю. Есть подозрения, что корабли собирают данные», — заявили в парламенте Индонезии.

Член парламента Индонезии Сукамта подчеркнул о необходимости следить за каждым иностранным военным кораблем, в том числе во время гуманитарных операций.

В последние несколько недель китайские военные корабли неоднократно заходили в территориальные воды Индонезии.

«Индонезия должна действовать свободно, чтобы не быть втянутой в американо-китайский конфликт», — отметил член парламента Индонезии Сукамта.