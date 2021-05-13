Киев, , 15:27 — REGNUM Ни в офисе президента Украины, ни в генеральной прокуратуре просто не ожидали, что лидер оппозиции Виктор Медведчук 12 мая спокойно явится на допрос, поэтому генеральный прокурор Ирина Венедиктова от неожиданности просто закрылась в кабинете.

Об этом заявил политический обозреватель Алексей Куракин, комментируя обвинения силовиков в адрес Медведчука и последовавшие за этим события.

По оценке эксперта, власть во главе с Зеленским пропустила очередной гол в свои ворота.

«Если «зеленые» рассчитывали на то, что Медведчук будет скрываться, то эти расчеты провалились — потому что он спокойно приехал в генпрокуратуру на допрос. Судя по всему, ни в Офисе президента, ни в ГПУ просто не ожидали такого поворота, потому что генпрокурор Венедиктова закрылась в кабинете, не впуская Медведчука и его соратников к себе», — сообщил эксперт, напомнив, что за день до этого глава СБУ Баканов и Венедиктова на пресс-конференции рассказывали, что не знают, где находится Медведчук.

«А когда он лично приехал в ГПУ, от него стали прятаться. Честно говоря, такого в истории независимой Украины еще не было — чтобы генпрокурор прятался от оппозиционного политика. Подобную позицию может занимать человек, которому власти ничего не могут предъявить, вся «вина» которого заключается в том, что он последовательно пытается действовать в интересах украинцев и отвечать на запросы общества», — отметил политолог.

При этом Куракин напомнил, что Медведчук является авторитетным и опытным юристом, поэтому он с помощью конкретных аргументов разгромит все фальшивые обвинения в свой адрес.

«А учитывая тот факт, что Медведчук сам является профессиональным юристом, следует ожидать, что вся компания Зеленского с улицы Банковой еще не раз будет иметь глупое выражение на «реформаторских» лицах, когда лидер оппозиции аргументированно разобьёт все фейковые обвинения против себя… Так что, запасаемся попкорном и ждем продолжения очередной серии от «Квартала 95» под названием «Как быстро и эффектно отправить самих себя на политическую свалку», — заключил политический обозреватель Алексей Куракин.

ИА REGNUM напоминает, что сегодня, 13 мая, Медведчук прибыл в Печерский суд столицы Украины, который должен избрать ему меру пресечения. 11 мая генпрокурор подписала лидеру ОПЗЖ официальное подозрение в госизмене по трем различным эпизодам.