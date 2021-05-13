Новосибирск, , 15:26 — REGNUM В Новосибирской области 14 и 15 мая при прояснениях ожидаются заморозки до 0…-3 °C. Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

При этом, сегодня, 13 мая, во второй половине дня ожидается преимущественно без осадков, ветер северный 4−9 м/с, температура воздуха +19…+21°C.

В Новосибирске завтра, 14 мая, «метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе». Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится пониженный, в отдельных районах ожидается повышенное содержание пыли.

А по региону сохранится высокая пожароопасность (4 класса).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области 12 мая при прояснениях ожидаются заморозки до 0…-1 °C.

Читайте также: В Новосибирской области после +20°C ожидается — 1°C