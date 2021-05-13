Вашингтон, , 15:28 — REGNUM Городом, в котором лучше всего встретить ядерную войну, стала столица России, власти которой, по всей видимости, планируют в еще большей степени усовершенствовать свои ПРО, пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье, вышедшей 11 мая в The National Interest.

«Сможете ли вы угадать, какой город лучше всего защищен от ракетно-ядерного удара? Лондон? Вашингтон?» — отметил Ларсон. — Нет, он в России, и этом Москва, обладающая огромным противоракетным щитом, который может оказаться либо совсем непробиваемым, либо абсолютно бесполезным».

Такая защищенности достигнута с помощью системы ПРО А-35, которая не попала под запрет в силу Договора об ограничении систем противоракетной обороны. В ее состав вошли четыре так называемых боевых комплекса, окружавших во время существования СССР Москву и использующих ракеты A-350Ж/5В61 с ядерным зарядом.

«Вместо того, чтобы применять высокоточную боеголовку, которая могла либо физически сбить американскую межконтинентальную баллистическую ракету, либо подойти достаточно близко, чтобы взорваться и сбить ее, Советский Союз посчитал правильным бить по площадям», — подчеркнул обозреватель.

Сильной стороной такого подхода было то, что ракете не было нужды подходить вплотную к американской межконтинентальной баллистической ракеты для ее уничтожения. По расчетам советских стратегов, ракета A-350Ж/5В61 с мощным ядерным зарядом должна была взрываться за пределами атмосферы в том момент, когда американская межконтинентальная баллистическая ракета находилась бы в наивысшей точке своей траектории.

«И все же, система не была идеальной. В ходе военных игр национальной разведки ЦРУ 1967 года оборона Москвы была проверена на полную катушку. По итогу был сделан вывод о том, что возможности ПРО Москвы не «покрывают всех разнонаправленных ракетных угроз США Москве; она [система] подвержена насыщению и истощению», и что «ни один из компонентов системы не защищен от ядерных взрывов», — указал Ларсон.

В 1995 году система прошла модернизацию, в ходе которой было увеличено количество как ядерных, так и неядерных ракет, а также были усовершенствованы системы раннего предупреждения.

Теперь же, продолжил обозреватель, российские власти продолжают наращивать потенциал этой системы, в частности, ядерные боеголовки заменены на обычные взрывчатые вещества, приоритет отдается мобильным пусковым установкам, а не на подземные ракетные шахты.

«Если учесть трудности, с которыми в финансовом плане сталкивается Россия, еще неизвестно, удастся ли реализовать А-235», — заключил он.