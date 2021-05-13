Вашингтон, 13 мая 2021, 15:28 — REGNUM Городом, в котором лучше всего встретить ядерную войну, стала столица России, власти которой, по всей видимости, планируют в еще большей степени усовершенствовать свои ПРО, пишет военный обозреватель Калеб Ларсон в статье, вышедшей 11 мая в The National Interest.
Такая защищенности достигнута с помощью системы ПРО А-35, которая не попала под запрет в силу Договора об ограничении систем противоракетной обороны. В ее состав вошли четыре так называемых боевых комплекса, окружавших во время существования СССР Москву и использующих ракеты A-350Ж/5В61 с ядерным зарядом.
Сильной стороной такого подхода было то, что ракете не было нужды подходить вплотную к американской межконтинентальной баллистической ракеты для ее уничтожения. По расчетам советских стратегов, ракета A-350Ж/5В61 с мощным ядерным зарядом должна была взрываться за пределами атмосферы в том момент, когда американская межконтинентальная баллистическая ракета находилась бы в наивысшей точке своей траектории.
В 1995 году система прошла модернизацию, в ходе которой было увеличено количество как ядерных, так и неядерных ракет, а также были усовершенствованы системы раннего предупреждения.
Теперь же, продолжил обозреватель, российские власти продолжают наращивать потенциал этой системы, в частности, ядерные боеголовки заменены на обычные взрывчатые вещества, приоритет отдается мобильным пусковым установкам, а не на подземные ракетные шахты.