Берлин, 13 мая, 2021, 15:39 — ИА Регнум. Немецкий автопроизводитель Volkswagen опубликовал тизер пассажирского Multivan T7. Тизер будущей новинки распространила пресс-служба компании.

Volkswagen Volkswagen Multivan T7

Новинка получит абсолютно плоский пол по всей ширине салона. Таким образом стало возможно установить систему направляющих, с помощью которой можно передвигать стол по всему салону. Стол можно сложить и убрать, увеличив объём внутреннего пространства.

Что же касается кузова, то он почти такой же, как и у модели T6.1. Однако теперь клиенты могут заказать за доплату панорамный люк на крыше. Высота автомобиля увеличится из-за перехода машины на модульную платформу MQB.

Ранее компания Volkswagen представила на автомобильной выставке в КНР кроссовер Teramont с четырехцилиндровым турбодвигателем 2.0 TSI производительностью 186 «лошадей».

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