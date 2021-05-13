Самара, , 15:29 — REGNUM Оранжевый уровень погодной опасности из-за высокой пожарной опасности лесов объявлен в Самарской области. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба МЧС по региону.

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Сообщается, что с 14 по 19 мая текущего года в некоторых районах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс.

Сотрудники МЧС рекомендуют жителям соблюдать запрет на посещение лесов, не разводите костры в лесах и на территориях, которые граничат с лесами.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области с 12 мая по 17 мая ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на девять градусов и выше.