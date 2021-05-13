Москва, , 15:41 — REGNUM Гражданина, который готовится совершить массовое убийство в учебном заведении, можно вычислить ещё до того, как трагедия произошла. Об этом 13 мая заявил президент ассоциации «Школа безопасности» Сергей Саминский на пресс-конференции в ИА «Национальная служба новостей» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Школьники у входа в школу Алексей Колчин © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

По словам эксперта, подобные преступления развиваются по идентичному сценарию и убийцы действуют однотипно.

«Это существо никогда не приходит к началу занятий, вместе с детьми в потоке. Оно приходит всегда к середине дня. Причем в одежде, которую можно увидеть далеко по камере видеонаблюдения. Надо обращать внимание на каждого опоздавшего», — заявил Саминский.

Читайте ранее в этом сюжете: Детский омбудсмен Татарии предложили запретить детям посещать соцсети