Тайбэй, , 15:24 — REGNUM Сегодня, 13 мая, миллионы жителей Тайваня в середине рабочего дня остались без электроэнергии. Об этом сообщает The New York Times.

Причиной стала авария на электростанции Hsinta Power Plant на юге острова. Государственная коммунальная компания Taipower заявила, что отключение было вызвано сбоем в электросети на электростанции Синта в южном городе Гаосюн.

Из-за этого власти начали чрезвычайное веерное отключение электроэнергии по всему острову. Об отключениях жителей Тайваня уведомили в смс-сообщениях. Полностью обесточенными оказались такие города, как Тайнань, Таоюань и столица Тайпей.

Особых происшествий на острове из-за прекращения энергоснабжения не зафиксировали. Однако в нескольких городах полиция была вынуждена вручную направлять движение транспортных средств. В восточном городе Хуалянь в местное пожарное управление поступили просьбы оказать помощь людям, застрявшим в лифтах, и помочь по крайней мере одному пациенту, который находился на аппарате искусственной вентиляции легких, сообщает официальное Центральное информационное агентство Тайваня.

Пресс-секретарь Taipower сообщил, что нынешнее происшествие легче, чем в 2017 году, когда из-за пятичасового блэкаута 151 компания потеряла $ 3 млн.