Москва, 13 мая, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Обсуждаемые на текущий момент меры противодействия не создают дополнительных экономических или политических рисков для России и в целом представляют собой словесные интервенции, ни к чему не обязывающие выступающих, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов.

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«Для жителей ЛНР и ДНР, получающих российское гражданство, никаких серьезных рисков также не просматривается.

Угроза европейцев не признавать российские паспорта, выданные в Донбассе больше напоминает анекдот. Поскольку никаких официальных органов паспортной службы на территории Донбасса не действует, и все паспорта оформляются на территории России.

А за рубежом российские граждане путешествуют по заграничным паспортам, в которых даже прописка не обозначена.

То есть отличать паспорта донецких граждан России от паспортов граждан из других регионов по формальным признакам будет сложно.

Остальные меры, такие, как помощь в обеспечении кибербезопасности и энергетической независимости Украины и вовсе звучат как благие пожелания.

Откуда Европа возьмет для Украины недостающие энергоносители и, главное, кто их оплатит?

А если есть готовность платить, то российские поставки всё равно окажутся самыми конкурентоспособными», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия якобы желает «интегрировать» часть восточной Украины, считают в руководстве Евросоюза, передавало агентство Bloomberg со ссылкой документ, распространенный между членами ЕС.

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