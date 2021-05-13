Нур-Султан, , 15:24 — REGNUM Вывод войск США и НАТО из Афганистана обсудил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с афганским коллегой Ашрафом Гани, сообщили 13 мая в пресс-службе казахстанского лидера.

Во время телефонного разговора собеседники обменялись поздравлениями по случаю Ураза-байрама. Стороны подчеркнули безальтернативность мирного урегулирования ситуации в Афганистане.

Токаев сказал, что Казахстан готов оказать посильную помощь в строительстве целостного, мирного и нейтрального Афганистана. Гани, в свою очередь, выразил благодарность за политическую поддержку и гуманитарную помощь.

Президент Афганистана отметил важность участия Казахстана в урегулировании ситуации в стране.