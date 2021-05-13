Москва, , 15:20 — REGNUM В Москве пассажиры общественного транспорта почти 410 тыс. раз нарушили масочно-перчаточный режим, сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

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Наибольшее число нарушений зафиксировано весной 2021 года после отмены ряда ограничений в столице.

Отмечается, что почти 70% нарушений масочно-перчаточного режима зафиксировано в метро, порядка 24% — в наземном транспорте, ещё 7% — на железнодорожном транспорте.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Москве выявили 2787 случаев заражения коронавирусом. Также за сутки поправили здоровье 2643 ковид-пациента. При возникновении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача, напомнили ранее власти.

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