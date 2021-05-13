Белгород, , 15:36 — REGNUM Краткосрочные и длительные свидания приостановлены в двух исправительных колониях и СИЗО-3 Белгородской области. Причиной ограничения стали случаи заражения коронавирусом в учреждениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального УФСИН.

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости COVID-19 ограничения на свидания вводятся в ИК-6 и ИК-9, находящихся в Валуйках, и в СИЗО-3 в Белгороде. Увидеться с осуждёнными смогут только следователи, защитники или адвокаты с соблюдением антиковидных мер.

Решение об отмене ограничительных мероприятий будет принято после стабилизации эпидемиологической обстановки.