Кострома, , 15:34 — REGNUM Митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт попросил городскую думу присвоить звание «Почетный гражданин города Костромы» Виктору Тырышкину. Об этом со ссылкой на пресс-службу думы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Виктор Тырышкин (крайний слева), митрополит Ферапонт и губернатор Костромской области Сергей Ситников Https://kostromamitropolia.ru

Тырышкин возглавляет строительное предприятие — ООО «Корпорация ВИТ». Предприниматель и меценат занимается строительством храмового комплекса Костромского кремля в Центральном парке. Предложение митрополита поддержал совет костромской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных органов, местное отделение Союза архитекторов России.

Отзывы на предложение общественная комиссия гордумы будет принимать до 27 мая, окончательное решение о присвоении звания бизнесмену примут депутаты.

Отметим, что Виктор Тырышкин уже является почетным гражданином Ярославля. Это звание было присвоено после строительства Успенского собора к 1000-летию города. Как и в Костроме, собор построен на месте храма, разрушенного в советское время.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, открытие храмового комплекса Костромского кремля в Центральном парке Костромы переносится с 2021 на 2022 год. По информации СМИ, из-за пандемии коронавируса строители не смогли получить необходимые материалы.

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