Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту фиктивного техослуживания служебных катеров Росгвардии. Об этом сообщается на сайте военной прокуратуры РФ.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в 2019 году между Южным центром материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ и ООО «ЯхтМоторДон» был заключён контракт, предполагающий сервисное обслуживание служебных катеров.

Сотрудники компании обманули членов комиссии воинской части и предоставили фиктивные документы об объёме и стоимости выполненных работ. Сумма ущерба превысила 2,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Доследственная проверка в отношении должностных лиц воинской части продолжается.